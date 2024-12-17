Mandıra Filozofu ve Yaşamak Güzel Şey filmleriyle tanınan Müfit Can Saçıntı, bu kez sahnelere tiraji- komik bir güldürüyle geliyor.

“Bir Seksenler Hikayesi” adını taşıyan güldürü, sahnede bol bol 80’lere dair nostalji rüzgarı estirirken, yaşanmış gerçek olaylara dayanan bir hikayeyi merkeze koyuyor.

Kemanın Efendisi namıyla tanınan Suat Erdem, oyun içindeki şarkıların yanı sıra, oyun öncesi 30 dakikalık bir “80’ler konser”i veriyor. Böylece seyirci tek biletle iki etkinlik izleme fırsatı yakalıyor.

Oyunun kostümü, Özlem Çakır, Işık tasarımı Ersin Kızılkaya, yapım tasarımı, Bülent Küreş imzasını taşıyor.

İtiraz Ediyorum isimli gösterisiyle Türkiye ve Avrupa’da 5 yıl kapalı gişe oynayan Müfit Can Saçıntı, şimdi de Bir Seksenler Hikayesi ile turnelere başlıyor.

Hitit Tiyatro Sanat Organizasyon tarafından Devlet tiyatro salonunda düzenlenen etkinlikte Müfit Can Saçıntı sahnede olacak.