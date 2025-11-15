İstanbul Fatih'te midye, sucuk, kokoreç ve tavuk tantuni yedikten sonra oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan aileden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmayı derinleştirdi.

BABANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

MİDYE, SUCUK, KOKOREÇ YEDİLER

İddiaya göre, aile 11 Kasım 10.08'de otelden ayrılarak, aynı gün saat 14.20 sıralarında Ortaköy'de seyyar midye tezgâhından midye yedi. Aile 20 dakika sonra isebaşka bir işletmede çorba içip, sucuk, kokoreç ve tavuk tantuni yedi. İşletmeden 15.17'de çıkan aile, 18.30'da başka bir işletmeden lokum alıp taksiyle dönerek 18.43'te tekrar otele giriş yaptı.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Anne ve iki çocuğun otopsi işlemi tamamlandı. Ölüm sebepleri hakkında kanaate varılamadığı öğrenildi. Otopside anne ve çocukların mide duvarında ülserli alanlar ve yaygın kanama dışında, ölüme neden olacak travmatik bulgu çıkmadı. Üçünden alınan mikrobiyolojik ve toksikolojik örneklerin analiziyle ölüm sebepleri kesinleşecek.

CİNAYET BÜROYA TALİMAT VERİLDİ

İlk bulgulara göre zehirlenmeye neden olabilecek net bir tespitin yapılamaması üzerine başsavcılık soruşturmasını derinleştirdi ve ölümlerde bir dış müdahale olup olmadığı ihtimalini gündemine aldı. Sabah'ın haberine göre kayıtlara 'şüpheli ölüm' diye geçen olayla ilgili Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği'ne cinayet, intihar gibi kriminal soruşturma talimat verildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, ailenin yemek yediği öne sürülen restoran mühürlenirken, yiyecek aldıkları belirlenen 3 işletmeye yönelik de işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'deki mühürlenen restoranın sahibi Ercan E., Beyazıt'ta lokum satın alınan Fatih T. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Ailenin konakladığı otelin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.