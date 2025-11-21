Gazetemizin dünkü sayısında Osmancık Belediyespor yönetimini hafta sonu oynanan maçta yaşanan olaylara karışan sporcularla ilgili aldığı kararı ve açıklamasındaki güzellikten dolayı alkışlarla onura etmiştik. Bu anlamda bir alkış da Mimar Sinanspor kulübüne.

U 16 Final Grubunda çarşamba günü Mimar Sinan sahasında oynanan Mimar Sinanspor ile Vefaspor taakımları arasındaki maçı yönetecek hakemler sahaya çıkarken kapı ağzına iki sıra dizilen Mimar Sinanspor takımı futbolcuları Osmancık’ta hakemlere yapılan saldırı nedeni ile geçmiş olsun dileklerini ilettiler ve onları alkışlarla sahaya çıkardılar. Maçın orta hakemi Mehmet Tuğluk da onların bu jestine alkışlarla destek verdi.

Futbolun içinde çirkinlikleri değil böyle güzellikleri yaşamak dileği ile. Alkışı hak eden sayısının artması dileği ile.

Kulüp Sosyal Medya hesabından bu görüntüler eşliğinde yayınladığı mesajda ise şu görüşlere yer verildi: ‘Mimar Sinanspor olarak sporumuzun güzelliğini ve birlik ruhunu zedeleyen her türlü şiddet olayını üzüntüyle karşılıyoruz.

Hakemlerimize, sporcularıma ve sahada görev yapan tüm emekçilere yönelik yaşanan olumsuzlukların tekrar etmemesi için hep birlikte daha sakin.

Dana anlayışlı ve daha saygılı bir spor ortamı oluşturmamız gerektiğine inanıyoruz. Spor, sevgi, saygı ve kardeşlik üzerine kuruludur. Dileğimiz sporumuzu daha güvenli ve daha huzurlu bir noktaşa taşımasıdır’ denildi.