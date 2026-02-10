Arca Çorum FK, son haftalarda yaşanan hakem ve VAR skandallarına ilişkin bir yazılı açıklama yaparak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun MHK’nın yaptığı atamaları ve VAR uygulamalarını derhal mercek altına alması gerektiği belirtilerek, lige gölge düşüren, aynı hataları tekrar eden isimlerle ilgili gereğinin yapılmasını istedi.

7 Şubat'ta Vanspor ile oynanan maçta yaşananların Türk futbolu adına endişe verici bir tabloyu bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edilirken, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;

VAN MAÇINDA YAŞANANLAR İNSANİ DEĞİL

"Müsabakanın 29. dakikasında atılan net golümüz, IFAB VAR Protokolü hiçe sayılarak iptal edilmiştir. Hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu sahada açıkça görmüş, değerlendirmiş ve “oyna” kararı vermiştir. Buna rağmen, net ve bariz hata içermeyen bir pozisyona VAR müdahalesi yapılmış; VAR, yetkisini aşarak maçın seyrine doğrudan etki etmiştir. Dahası, VAR protokolüne açıkça aykırı biçimde pozisyon hakeme ağır çekimde izletilmiş, bu yanlış yönlendirme sonucunda golümüz iptal edilmiştir. IFAB talimatları son derece açıktır: Ağır çekim, ihlalin şiddetini abartır ve bu tür pozisyonlarda kullanılamaz. Maçın kaderini değiştiren bir diğer skandal karar ise uzatma dakikalarında yaşanmıştır. Kalecimiz ve kaptanımız Sehic, rakip oyuncunun açık ihlaliyle topu oyuna sokamazken, hakemin uygulaması gereken disiplin cezaları devreye sokulmamış; devamında aleyhimize üçüncü gol verilmiş ve Sehic haksız şekilde ihraç edilmiştir. Bu zincirleme hatalar, müsabakanın sonucunu masa başında belirlemiştir. Şampiyonluk hedefiyle yolumuza devam ettiğimiz bu süreçte, bu ölçekte hataların “insani” ya da “yorum” olarak açıklanması mümkün değildir. Bu kararlar, yarışın adaletine ve futbolun marka değerine açıkça zarar vermektedir.

HACIOSMANOĞLU'NA ÇAĞRI

TFF Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine açık çağrımızdır:

MHK’nın yaptığı atamaları ve VAR uygulamalarını derhal mercek altına alın, lige gölge düşüren, aynı hataları tekrar eden isimlerle ilgili gereğini yapın.

📌 VAR yoruma müdahale edemez.

📌 Kurallar tartışmaya açık değildir.

📌 Adalet istiyoruz, ayrıcalık değil.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.