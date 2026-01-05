Aşağıdaki şiirimi okuyan ve sosyal medyada paylaşmak isteyen iki eski öğrencim ile yaptığımız bir hasbihali paylaşmak istedim:

Neden yahu

Gelip geçmekte dünyâdan zulümkâr bin Netenyahu

Süal yok hikmetinden akla gelmez mi neden-yahu

Kuluz, verdin bize vicdan, buyurdun canlıya kıyma

Nedir “vicdanları sapmış kara bir taş eden” yahu

Şu uygar iddiâlı Ğarb’a baktım kan içen vampir

Noel efsânesin kan rengine sokmuş, beden yahu

Nice kundakta yavru, emziren anne helak oldu

Bu uygar maskeli zalim, ona destek veren yahu

Kimi dünya hayatında kimi berzahta yanmakta

Bu zulmün âkıbetin gözleriyle var gören yahu

“Netenyâhu, neden yahu” diyen aklım diyor Hayrî

Sonunda hep kazanmıştır dönüp Hakka giden yahu

1- Ocak. 2026

Bunu bir mecrada paylaşmak istiyorlar:

“Hocam muhtemelen kaldıracaklar ama biz yine de instagrama koyduk. Çünkü yapay zekâ hazırlarken çok itiraz etti. Netanyahuyu değiştirdi ısrarla. Maalesef onların müsaade ettiği kadar düşünüyor onların müsaade ettiği kadar yazabiliyoruz. Çok üzücü. Hep deplasmanda oynuyoruz”

Cevabım:

İnsanların himmeti dağları da devirir

İman ve cihadımız bu gidişi çevirir

Bizden öncekiler de çok sıkıntı çektiler

Bir zorluğa Rabbimiz iki kolaylık verir.

Diğer öğrencim:

Hocam benim de aklıma bazı şeyler takılıyor ve Hz. İbrahim gibi soruyorum:

“Ya Rabbi senin adalet terazin şaşmaz, rahmetin gazabını da geçmiştir amenna. Peki şu an Gazze’de çadırlarda yaşamaya çalışan halk İsrail zulmünden kısmen bir soluk alacağı yerde rüzgar, soğuk ve yağmurla mücadele ediyor. Onlar bugüne kadar of bile demeden bu zulümle mücadele ettiler. Senin rızanı hep en üstte tuttular. Şimdi çok ağır imtihanla yeniden sınanıyorlar. Gazze’de yaşam savaşı veren bir oğlum var, bana mesaj atmış; “Anne hepimiz çok yorgunuz.” Demiş. O söz öyle içimde yer etti ki! Soruyorum Rabbime nedir bunun hikmeti diye”.

Cevabım:

Allah yapmıyor, insan suretinde mahluklar yapıyorlar zulmü. Zulüm varsa mazlum da olacaktır.

Soru:

Neden engellemiyor?

Engellemeyi kullara bırakıyor. Aksi halde dünya hayatı abes olurdu. “Hem buyur, hem kendin yap” gibi abes olurdu. Hikmete binâen bazen müdahalesi olur ama bu mucize olur; sünnetullah farklıdır.

-Hocam ben yağmurdan, rüzgârdan bahsediyorum?

-O eşyanın tabiatından (sünnetullah). Tedbiri de var. Onu da kullar alacak.

-Amenna