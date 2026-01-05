Aşağıdaki şiirimi okuyan ve sosyal medyada paylaşmak isteyen iki eski öğrencim ile yaptığımız bir hasbihali paylaşmak istedim:
Neden yahu
Gelip geçmekte dünyâdan zulümkâr bin Netenyahu
Süal yok hikmetinden akla gelmez mi neden-yahu
Kuluz, verdin bize vicdan, buyurdun canlıya kıyma
Nedir “vicdanları sapmış kara bir taş eden” yahu
Şu uygar iddiâlı Ğarb’a baktım kan içen vampir
Noel efsânesin kan rengine sokmuş, beden yahu
Nice kundakta yavru, emziren anne helak oldu
Bu uygar maskeli zalim, ona destek veren yahu
Kimi dünya hayatında kimi berzahta yanmakta
Bu zulmün âkıbetin gözleriyle var gören yahu
“Netenyâhu, neden yahu” diyen aklım diyor Hayrî
Sonunda hep kazanmıştır dönüp Hakka giden yahu
1- Ocak. 2026
Bunu bir mecrada paylaşmak istiyorlar:
“Hocam muhtemelen kaldıracaklar ama biz yine de instagrama koyduk. Çünkü yapay zekâ hazırlarken çok itiraz etti. Netanyahuyu değiştirdi ısrarla. Maalesef onların müsaade ettiği kadar düşünüyor onların müsaade ettiği kadar yazabiliyoruz. Çok üzücü. Hep deplasmanda oynuyoruz”
Cevabım:
İnsanların himmeti dağları da devirir
İman ve cihadımız bu gidişi çevirir
Bizden öncekiler de çok sıkıntı çektiler
Bir zorluğa Rabbimiz iki kolaylık verir.
Diğer öğrencim:
Hocam benim de aklıma bazı şeyler takılıyor ve Hz. İbrahim gibi soruyorum:
“Ya Rabbi senin adalet terazin şaşmaz, rahmetin gazabını da geçmiştir amenna. Peki şu an Gazze’de çadırlarda yaşamaya çalışan halk İsrail zulmünden kısmen bir soluk alacağı yerde rüzgar, soğuk ve yağmurla mücadele ediyor. Onlar bugüne kadar of bile demeden bu zulümle mücadele ettiler. Senin rızanı hep en üstte tuttular. Şimdi çok ağır imtihanla yeniden sınanıyorlar. Gazze’de yaşam savaşı veren bir oğlum var, bana mesaj atmış; “Anne hepimiz çok yorgunuz.” Demiş. O söz öyle içimde yer etti ki! Soruyorum Rabbime nedir bunun hikmeti diye”.
Cevabım:
Allah yapmıyor, insan suretinde mahluklar yapıyorlar zulmü. Zulüm varsa mazlum da olacaktır.
Soru:
Neden engellemiyor?
Engellemeyi kullara bırakıyor. Aksi halde dünya hayatı abes olurdu. “Hem buyur, hem kendin yap” gibi abes olurdu. Hikmete binâen bazen müdahalesi olur ama bu mucize olur; sünnetullah farklıdır.
-Hocam ben yağmurdan, rüzgârdan bahsediyorum?
-O eşyanın tabiatından (sünnetullah). Tedbiri de var. Onu da kullar alacak.
-Amenna