Kıymetli okurlarım, bugün sizlere Yazar Sinem Eren, namı diğer Sineren Hanımefendi ile yaptığım söyleşiyi arz edeceğim. Sinem Eren; işini seven, disiplinli, genç yaşta mesleğinin zirvesine doğru koşar adım ilerleyen ve ilerlerken iz bırakan bir yazardır.

Sinem Hanım'la, Şube Müdürü Benan Hanım'ın vesilesiyle tanışmak nasip oldu. Sözü fazla uzatmadan, gelin gerisini kendisinden dinleyelim.

1- Sinem Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Sinem Eren kimdir? Bize kısaca tanıtabilir misiniz?

Tabii ki hocam. Aslen Sivas doğumluyum. Babamın memuriyeti dolayısıyla lise yıllarımda Çorum'da ikamet ettim. Mimar Sinan Lisesi'nden mezun oldum. Ardından Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandım ve oradan mezun oldum. Sonrasında kader, hayat yolumuzu yeniden Çorum'a düşürdü; ama bu sefer hiç ayrılmamak üzere. Dolayısıyla 13 yıldır Çorum'un geliniyim.

2- Genç yaşta yazar olduğunuza göre edebiyata ilginiz erken başlamış olmalı, değil mi?

Aynen öyle, Mahir Hocam. Lise yıllarında açılan her kompozisyon yarışmasına katılırdım. Mutlaka bir dereceye girer, ödül alırdım. Kendi oluşturduğum bir alfabe ile yazılar yazardım. Dolayısıyla erken yaşlarda elinde kâğıt kalem olan, sağa sola karalayan çocuklara dikkat edilmelidir. Onların içinde bir edebiyat cevheri vardır.

Aynen Sinem Hocam. Ben de lise yıllarında okulda teneffüslerde kara tahtaya, evde ise evin tahta duvarlarına yazılar yazardım. Hatta bu yüzden "tebeşir harcıyorsun" diye öğretmenim para cezası bile vermişti. Belki de o günlerin etkisi ile bugün yüzlerce sayfa yazı yazmak nasip oluyor.

3- Sinem Hocam, biraz da eserlerinizden ve yazarlık çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Gençlerin çok kitaba meyilli olmadığını fark ettim. Çocuklara yazmanın daha çok başarı getireceği düşüncesiyle Sakar Şakir serisiyle çocuk kitapları dünyasına giriş yaptım.

Yazdığım ilk eserlerim çocuk kitaplarıydı ve Yapı Kredi Yayınları ile İthaki Yayınları'ndan kabul aldı. Bugüne kadar 50'den fazla kitabım yayımlandı. Anaokulundan 8. sınıfa kadar farklı seviyelerde kitaplarım bulunuyor. Liseler için romanlarım, yetişkinler için ise kişisel gelişim kitaplarım var. Bunlardan biri "Büyük Kadınlara Hükmeden Küçük Adamlar" adlı eserimdir.

Dünya genelinde 7.000 'den fazla yazar yetiştirmiş ve halen de yetiştirmeye çalışan bir hocayım.

Hâlen kitaplarım, Türkiye'nin 50'den fazla il ve ilçesinde öğrencilere sınav kitabı olarak okutulmakta ve dereceye giren öğrencilere ödül olarak verilmektedir. Yüzlerce farklı il ve ilçede kitap fuarlarına ve imza etkinliklerine katıldım. Bu bağlamda bu sene Çorum Kitap Fuarı'nda da yer aldım.

4- Kitap yazmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?

Yazarlık bir iyileşme yoludur. Ne olursa olsun, içinizden yazmak geliyorsa sonucunu düşünmeden yazmalısınız. "Yazdıklarımı kimse bilmesin" diyorsanız bile yazın, sonra isterseniz yakın. Göreceksiniz, yazmak sonucu ne olursa olsun şifadır.

Kendimi bildim bileli kitap yazmak isteyenlere severek yardım ederim. Bunun bir iş olduğunu ise sonradan fark ettim. Ne zaman ki yayınevleri beni editör ve redaktör olarak göreve aldı, işte o zaman bunun profesyonel bir alan olduğunu anladım.

Kitabı fikir aşamasından itibaren birlikte yazma, yazar danışmanlığı, bitmiş kitabı yayınevi beklentilerine göre revize etme, editörlük, redaktörlük, çizer ve çevirmen temini gibi alanlarda destek veriyorum. En önemlisi de yeni yazılmış kitapların, yazarların kendi paralarıyla bastırılmasına gerek kalmadan doğru yayınevlerine ulaşmasını sağlıyorum. Kitap yazmayı hobi olarak görenlere bunun aynı zamanda bir meslek olduğunu öğretmeye çalışıyorum.

Çorum Mimar Sinan Lisesi mezunu ve Çorum'un gelini olan Sinem Eren Hanım'a bu söyleşi için teşekkür ediyorum. Umarım yazarlık yoluna girmeye niyetlenenlere faydalı olur. Arzu edenler Sinem Hanım'ı sosyal medyadan takip edebilirler.

Mahir Hocam, bende sizlere böyle bir imkân verdiğiniz ve köşenizde bizi okurlarınıza tanıttığınız için teşekkür ederim. Hatırınız var olsun.

