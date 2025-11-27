Sosyal medyada ismi öğrenilemeyen bir şahıs nüfus kağıdında Çorum yazmasından dolayı üzüntü ifadesi ile çektiği video Çorumluları kızdırdı.

Dedesinin yıllar önce Çorum’da görev yapması nedeniyle nüfus kaydını değiştiremediğini söyleyen şahıs nüfus cüzdanında Çorum yazmasına anlam veremediğini söyledi.

7 göbek Balkan göçmeni olan eşinin de Çorum nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten şahıs; "Biz bu nüfusa kayıtlı olduğumuz ili neden değiştiremiyoruz? Ben Çorumluya benziyor muyum?" ifadelerini kullandı.

Çorum nüfuslu ama Çorumlu olmaktan mutlu olmayan bu şahıs; “Hadi biz yandık, peki evlendiğimiz insanların suçu ne?” diyerek devlet yetkililerinden yardım istedi.

Çorumlu olmak utanılacak bir şeymiş gibi video çeken şahsa tüm Çorumlular tepki gösterirken, nüfus kağıdından Çorum'un çıkarılmasını talep ettiler.