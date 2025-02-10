Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler farkındalık oluşturmak için özel gereksinimli öğrencilerin eğitim faaliyetlerine eşlik etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser ve polis memurları Bölükbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinin eğitim faaliyetlerine katılıp, birlikte etkinlik yaptılar.

Bölükbaşı Özel Eğitim Uygulama Merkezi okulunda polisler tarafından gerçekleştirilen farkındalık programında öğrencilerin bot ve mont ihtiyaçları karşılandı.

Ayrıca sınıfları gezen polisler etkinliklerine katılıp, oyunlar oynadılar. Öğrencilere unutulmaz bir gün yaşadıkları için emniyet teşkilatına okul yönetimi tarafından teşekkür edildi.