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Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere’den Manisa FK maçının ardından yaptığı paylaşımda; "‘Biz bu sene en az play-off oynayacağız’ dedi

Dere, maçın ardından yaptığı paylaşımda takımın her zaman yanında olduklarını belirterek; 'Hep destek tam destek.' dedi

Dere sonraki günki paylaşımında ise hedeflerini açıkladı ve ‘Biz bu sene en az play-off oynayacağız, inanmayanlar varsa geçen sene söylediklerimize baksın’ ifadelerini kullandı

Dere Manisa maçının ardından yaptığı paylaşımda; ‘Ahlatcı Çorum FK’mız, Manisa Spor Kulübü deplasmanında özellikle ilk yarıda etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen maçın son anlarında yediğimiz gollerle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Evimize bir puanla dönüyoruz. Deplasmanda alınan bir puan kötü değil. Takımımızın her zaman yanındayız. Bu takım rahatlıkla play-off oynayacak kalitede. Hakem hataları takımımızın canını yakmaya devam ediyor. Sahamızda muhteşem taraftarımızın da desteğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hep destek, tam destek. Ligde 10. hafta sonunda artık net olarak söylüyorum.Biz çok iyi bir takım ve güzel bir aileyiz. Biz bu sene en az play-off’a kalacağız. İnanmayanlar varsa geçen sene söylediklerimize baksın’ dedi.

