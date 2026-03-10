Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı'nın düzenlediği Adalet Sofraları' programı kapsamında Çorum'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahmut Arıkan, son günlerde tartışma konusu olan yeni trafik düzenlemesine tepki gösterdi.

Arıkan; "Dünyada bütün radarlar hipersonik füzelere odaklanmışken, bizdeki radarlar vatandaşın cebine kilitlenmiş durumda." dedi

Arıkan, trafik cezalarına yönelik düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde uzun tartışmaların ardından kabul edildiğini belirterek, “Muhalefetin büyük çaba göstermesine rağmen yeni bir trafik cezası düzenlemesi Meclis’ten geçirildi. Bu yasanın hazırlanması ve kabul edilmesi yaklaşık 4-5 ay sürdü. Ancak görüyoruz ki vatandaşın aleyhine olacak düzenlemeleri hayata geçirmek konusunda büyük bir kararlılık gösteriliyor. Ne yazık ki bu süreçte vatandaşın yükünü hafifletecek adımlar yerine, yeni cezalar gündeme getiriliyor. Dünyada bütün radarlar hipersonik füzelere odaklanmışken, bizdeki radarlar vatandaşın cebine kilitlenmiş durumda. El alem radar ekranlarında kıtalar arası füzeleri, bombaları takip ederken, biz radarla araç plakası kovalamanın derdine düştük. Efendim, araç ekranı fabrika çıkışlı olmazsa ceza yazılacakmış. Araç içi aksesuarlarla bunlar bütçe açığını kapatmaya çalışıyorlar. O kadar büyük açık var ki o kadar büyük sıkıntı içerisindeler ki vatandaşın cebini trafik cezalarıyla doldurma gayreti içerisinde oldular." şeklinde konuştu