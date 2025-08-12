Analig Bocce’de Çorum erkek takımı Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

Erzincan’da yapılan yarı final grup maçlarında tüm rakiplerini yenen Çorum takımı finallerde mücadele etmeye hak kazandı. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Erzincan’da yapılan Türkiye finallerinde Muhammed Yasin Çinkaya kafile başkanlığında antrenör Hakan Çıtak ile sporcular Doğa Çağın Çıtak, Alperen Bozdoğan, Akın Özkaya, Muhammed Çağrı Çalışkan ve Muhammed Emir Atalay’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti. Erzincan’da yapılan yarı final grup maçlarında Çorum erkek takımı yaptığı tüm maçları kazanarak grup birincisi olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye finalleri 26-29 Ağustos tarihleri arasında Rize’de yapılacak.