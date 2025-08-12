Karate’de sezonun premier Ligin final maçları Çorum’da yapılacak. Karate İl Temsilcisi Samet Türe Premier Ligin 5. Etabının geçtiğimiz hafta sonunda Diyarbakır’da yapıldığını final etabının ise 13-15 Eylül tarihleri arasında Çorum’da yapılacağını açıkladı.

Ümit, Genç, U 21 ve Büyükler kategorilerinde Türkiye’nin en iyi ilk 32 sporcusunun mücadele edeceği final etabı müsabakaları ve şampiyonlar Çorum’da belli olacak. İl Temsilcisi Samet Türe Bu görkemli turnuvanın Çorum’un merkezinde, tabiri caizse “dünyanın merkezinde” yapılacak olması, şehir açısından ayrı bir gurur kaynağı. Üstelik bu prestijli organizasyonda Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden 10 sporcu mücadele edecek. Böylesine büyük bir organizasyonun şehrimizde düzenlenmesi, hem sporcularımız hem de şehrimiz için tarihi bir fırsattır. Tüm sporseverleri salona bekliyoruz’ dedi.