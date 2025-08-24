Arca Çorum FK'nın Sarıyer ile oynadığı maçta Gazze de unutulmadı.

İsrail tarafından İnsanlık tarihinin en büyük acılarının yaşatıldığı Gazze'de yaşananlara Arca Çorum FK taraftarları da sessiz kalmadı. Dün Yeni Şehir Stadyum'unda oynanan maç esnasınsa Mehmet Hacıismailoğlu Locası'nda maçı izleyen taraftarlar üzerinde, "Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankart açtı. Uzunca bir süre pankartı açık tutan taraftarların bu tutumu, diğer taraftarlardan da büyük alkış aldı. Aynı maçta geçtiğimiz yıl Samsun'da boğularak vefat eden tribünlerin sevilen ismi Metehan Gümüş'ü anmak için de pankart açılmıştı. Çorum FK'nın bu tavrı gerek Dünya'da, gerekse de ülkemiz ve ilimizde yaşanan olaylara kayıtsız kalmadığının göstergesi olarak yorumlanıyor.