Çankırı’da yapılan Cumhuriyet Kupası Boks turnuvasında madalya kazanan Çorum Gençlikspor kulübü sporcuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Çankırı’da bir kupa ve yedi madalya kazanan bökserler Atakan Akbaş, Atilla Akbaş, Sedunaz Dölcü, Belinay Köle, Elanur Akça, Mehmet Emin İlgezdi ve Yusuf Altınmakas antrenörleri Battal Güler ile birlikte Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında müsabakalar ve çalışmalar hakkında bilgiler veren Battal Güler İl Müdürü Demirkıran’a destekleri için teşekkür etti.

Demirkıran ise elde edilen başarıların gelecek adına umut verici olduğunu belirterek daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığı sporcuları tebrik ve daha fazla çalışmaları halinde her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.