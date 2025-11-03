Modern Pentatlon’da Çorum’un ilk milli sporcuları ve antrenörleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Spor Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Çorum Gençlikspor Başkanı Feyyaz Velidedeoğlu, Eforspor Antrenörü Osman Pehlivan ile birlikte Çorum’un ilk Modern Pentatlan milli sporculara katıldılar.

11-12 Ekim tarihlerinde Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri dereceler ile milli takıma gitmeye hak kazanan Çorum Eforspor kulübünden U 19’da Asya Esma Çekin ve U 11’de Miraç Demiral ve Rüzgar Arif Bahçacı ile Çorum Gençlikspor kulübünden U 15’de Eylül Kazancı 5-9 Kasım tarihlerinde ülkemizde yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında milli takımda mücadele edecekler.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ülkemizde hızla gelişen Modern Pentatlon branşında Çorum’un ilk milli sporcularını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demirkıran, ilimizde oluşturdukları yeni parkur ile bu branşın çok daha iyi sonuçlara imza atacağına inandığını belirterek ‘Milli takıma sporcu yetiştiren antrenörlerimizi ve milli takımda mücadele edecek sporcularımızı tebrik ediyor Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum’ dedi.