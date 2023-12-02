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Futbol Federasyonu U 14 Bölge Karma maçları Antalya’da bugün başlıyor.

Bu karma maçlarında Samsun karmasında ilimizden iki futbolcu forma giyerken Ankara karmasında ise İskilip Aşağı Örenseki köyü nüfusuna kayıtlı iki Çorumlu futbolcu forma giyecek.

Mimar Sinan Gençlikspor’dan Yusuf Eren Koçak ile Hattuşa Gençlikspor’dan Muhammed Buğra Söğütcü 30 Kasım perşembe günü Samsun’da karma takım ile kampa girdiler ve dün yaptıkları antrenman ile çalışmalarını tamamladılar.

Samsun bölge karması bu sabah 06,40’dan Samsun’ndan Antalya’ya uçacak ve üç gün süre ile Antalya’da Milli Takım teknik heyetinin izleyeceği maçlarda forma giyecekler. Kafile 4 Aralık pazartesi günü akşam 17.30 uçağı ile Samsun’a dönecekler.

Ankara karmasında iki Çorumlu

Öte yandan U 14 Bölge karmaları maçlarında mücadele edecek Ankara karmasında da Çorumlu iki minik futbolcu forma giyecek.

İskilip Aşağı Örenseki köyü nüfusuna kayıtlı ve Ankara’da ikamet eden Ankaragücü alt yapısında forma giyen Fırat ve Muhammed Bodur ikiz kardeşler Ankara karmasında milli takım havuzuna girmek için mücadele edecek.