Çorum FK’nın devre arası transferlerinden Serdar Gürler sonunda camianın beklediği özlediği performansı Hatayspor maçının ikinci yarısında gösterdi.

Kırmızı Siyahlı camianın çok şey beklediği Serdar Gürler Vanspor maçında attığı golün ardından ikinci golünü Hatayspor karşısında attı.

Hücumda sıkıntı yaşayan Çorum FK’nın tecrübeli isimlerinden birisi olan Serdar Gürler attığı gol kadar ikinci golle yaptığı asist ile takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Çorum FK taraftarları Serdar Gürler’in bu maçın ikinci yarısında olduğu gibi daha fazla sorumluluk almasını ve katkı vermesini bekliyor.