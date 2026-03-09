Sungurlu Belediye Başkanı ve Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Hatay maçı sonrası yaptığı açıklamada; "İkinci yarıdaki oyunu hep oynamalıyız." dedi

İkinci yarıda oynanan futbolun takımın gerçek gücünü yansıttığını ifade eden Dere, “Rakibimiz karşısında 1-0 geriye düştüğümüz maçı ikinci yarı adeta tek kale oynayarak 3-1’lik duruma getirdik ve altın değerinde 3 puanı hanemize yazdırdık. Bu maçın ikinci yarısında ortaya koyduğumuz oyunu önümüzdeki tüm maçlarda da sergilemeliyiz. İlk yarıdaki oyun ise bu takıma yakışmıyor” dedi.

Hatayspor galibiyetiyle puanlarını 53’e yükselttiklerini ve 4 maçlık galibiyet serisine ulaştıklarını vurgulayan Dere, bundan sonraki süreçte de hedeflerinin tüm maçları kazanmak olduğunu dile getirdi.

Başkan Dere, “Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve taraftarımızı kutluyorum. Hafta içinde oynayacağımız Boluspor maçında da Çorum FK’mıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.