Geosis Boluspor bugün Çorum FK ile oynayacağı maçın taktik çalışmasını yaparak Çorum’a geldi.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu Erzurumspor ile Ankara’da oynadığı maçtan golsüz beraberlik ve bir puanla aynılan Boluspor hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde tesis sahasında yapılan son çalışmada Çorum FK maçının taktik provasını yapan kırmızı beyazlılar bu çalışmanın ardından yola çıktı. Akşam saatlerinde Çorum’a gelen Boluspor kafilesi kalacağı otelde maç saatini bekliyor.