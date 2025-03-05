Ahlatcı Çorum FK’nın ara transfer döneminde sözleşme imzaladıktan sonra Ankara Demirspor’a kiralık olarak verilen Mert Aktaş yeni takımında ilk golünü attı.

2003 Samsun doğumlu Mert Aktaş Çarşambaspor’dan bu sezon başı profesyonel imza atarak Silivrispor’a transfer oldu.

Genç golcü ligin ilk yarısında Silivrispor forması ile 12 gole imza attı.

Çorum FK genç futbolcu ile devre arasında üç yıllık sözleşme imzaladıktan sonra 2. ligde mücadele eden Ankara Demirspor kulübüne sezon sonuna kadar kiralık olarak verdi.

Mert Aktaş yeni takımı ile çıktığı ikinci maçında ilk golünü attı. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Nazillispor maçında 68. dakikada takımının ikinci golünü atarak galibiyete katkı verdi ve yeni takım forması ile ilk gol sevincini yaşadı.