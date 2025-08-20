Boluspor Başakşehir kulübünden sol bel tecrübeli futbolcu Lucas Pedro Alves de lima ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Lucas Pedro Alves de Lima, 10 Ekim 1991’de Brezilya’nın Estação kentinde doğdu. Sol bek mevkiinde görev yapan sol ayaklı futbolcu, kariyerine Brezilya’da Criciúma altyapısıyla başladı, sonrasında Internacional (Paraná’ya kiralık), Botafogo, Goiás (kiralık), ABC’de forma giydi. Brezilya’da Internacional ile 2012 Campeonato Gaúcho, Botafogo ile 2013 Campeonato Carioca şampiyonlukları yaşadı. 2015’te Portekiz’in Arouca takımına, ardından Fransa’nın Nantes kulübüne transfer oldu. 2019’dan itibaren Suudi Arabistan’daki Al-Ahli forması giydi, 2021 itibarıyla Türkiye Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir’e katıldı. Süper Lig’de Başakşehir formasıyla 110 maçta yer aldı.