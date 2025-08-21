Arca Çorum FK forvet transferinde bir sezon kırmızı siyahlı formayı giyen Ahmet Sagat ile görüşüyor.

Önceki sezon Samsunspor’dan kiralık olarak Çorum FK’ya gelen bir sezon kırmızı siyahlı takımda oynadıktan sonra geçen sezon Kocaelispor’da şampiyonluk sevinci yaşayan Ahmet Sagat yeşil siyahlı kulüpte forma şansı bulamadı.

Yabancı kontenjanı dolu olması nedeni ile yerliye yönelen Çorum FK, Ahmet Sagat ve kulübü Kocaelispor ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Bonservis fiyatı konusunda anlaşma olması halinde resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.