Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal, Sungurlu Belediyespor’un Arkasspor maçında, ‘Sungurlu Voleybol takımını Çorumlu hakemler katletti’ başlıklı bir internet sitesinde yayınlanan habere sert tepki gösterdi.

Uysal, Çorum hakemlerinin tarafsız maç yönetmeye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada taviz vermeden devam edeceklerini belirterek ‘ Sungurlu voleybol takımını hakemler mi katletti" başlığı ile haber cahili bir sosyal medya ve internet haber sitesinin, kıymeti olmayan bu yazısında belirttiği iddiaların aslı ve astarının olmadığı, oturduğu yerden birilerinin haber yapması için telkinde bulunduğu ve çelişkilerle dolu yazı içeriğinden de anlaşılmaktadır.

Seyretmediği maç için hakemlerin bariz hatalar yaptığını belirtmesine rağmen takımın bariz hatalarından bahsedilmemiş nedense! voleybol oyun kurallarından bi-haber hakemlerin görevlerini, görev isimlerini bilmediğini de bilmiyor. Yazının içeriğinde ki bir başka çelişki, geçtiğimiz sezonlarda bu hakemlerin Sungurlu Belediye sporun maçlarında da oyuncuların oyundan düşürülerek mağlubiyetler almasında baş rol oynadığını belirterek 2. Ligden 1.lige yükselmesinde bu hakemlerin görev aldığından mı? Almadığından mı? Bahsediyor anlaşılmıyor. Kaldı ki bu hakemlerin bu takımın bu zamana kadar kaç maçında görev aldığından da haberi yok!

Maçı yöneten hakemlerin üst klasman hakem olduğu ve kariyerlerinde Efeler liginde maç yönettiğini bilmediği halde geçmişinden bahsederken kendilerini tanımadığı anlaşılmaktadır. Hakemler tarafından oyuna ortak edildiği iddia edilen bir maçta 111 sayı alan bir takım, hakemler tarafından 108 sayı alan bir takıma nasıl ortak edilir anlaşılabilir şey değildir.

Geçmiş sezonlar olduğu gibi bu sezonda Çorumlu hakemlerle başının dertte olduğunu ifade ederken yazının tamamı içinde hakemlerin uyguladığı kurallar ile ilgili bir ifade bulunmaz iken seyredilmeden haber yapılan müsabaka için yazının içerisinde hatalı karar verildiği ifade edilen çizgi hakeminin topun içerde yada dışarda olduğunu belirtmek için kaldırdığı bayrak haricinde bir pozisyon örneği veremeyen zat-ı muhteremin voleybol oyun kuralları hakkındaki bilgisini de görebiliyoruz.

Haber aldığını belirttiği kulüp temsilcisinin federasyon ile görüşme planladığını belirtmesinden haberin kaynağının neresi olduğu da anlaşılmaktadır, şunu belirtmek isteriz ki elbette takımlar federasyona nerden hakem isteyip nereden istemediği konusunda talepte bulunabilir. Ancak, şu da bilinmelidir ki Çorum hakem camiası tarafsız maç yönetme konusunda asla taviz vermeyecektir.