MURAT KARASU

Çorum Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu. Sanayi Sitesi’nde boş dükkan kalmadığını ifade eden İlhan, Ahi Evran Sitesi’nin eksiklerinin tamamlanarak acilen bitirilmesi gerektiğini kaydetti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Hasan İlhan, Yalçın’a yeni görevinde başarılar diledi.

‘DÜKKAN KİRALARI ÇOK ARTTI’

Sanayi Sitesi’nde 80 metrekarelik dükkan kiralarının 10 bin liradan 40 bin liralara çıktığını dile getirdi.

‘ZEMİN ETÜDÜ İLE İLGİLİ SIKINTI VAR’

Vatandaşın parası olsa bile Sanayi Sitesi’nde boş dükkan bulamadığını aktaran İlhan, “Ahi Evran Sitesi sürüncemede kaldı. Zemin etüdü ile ilgili bir sıkıntı var. Ahi Evran Sitesi’nin acilen bitirilerek hizmete açılması lazım.