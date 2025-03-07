Üniversiteler Arası Bowling Türkiye Şampiyonasında Hitit Üniversitesi iki birincilik bir ikincilik üç üçüncülük alarak altı madalya ile başarılı tamamladı.

Samsun’da yapılan Üniversiteler Türkiye Bowling Şampiyonasında Hitit Üniversitesi, İdareci Mert Ayrancı antrenör Emrah Yılmaz sporcular Burakhan Kepçe, Hasan Dündar, Mustafa Peker ve Osman Çıtak ile Bayan takımı Derya Dündar, Emine Kangal, Gamze Dündar ve Nezaket Özcan’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Hitit Üniversitesi üçlü erkek takımlar ve çift erkekler kategorisinde tüm rakiplerini yenerek birinci oldu ve altın madalya kazandı. Erkek takımı ikincilik kupasını alırken tek erkekler, kadın üçlü takımlar ve kadın takımlar kategorisinde ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bu sonuçlarla genel klasmanda ikinci olurken kadınlar genel klasmanda üçüncü oldu. Hitit Üniversitesi sporcuları genel klasmanda ise üçüncü sırayı alarak üçüncülük kupasını aldı. Sporcular ise altı farklı kategoride elde ettikleri başarılarla 17 madalya ve iki kupa ile başarılı bir organizeye imza attı.

Hitit Üniversitesi Türkiye Bowling Şampiyonasında elde ettikleri derecelerden dolayı sporcuları ve takım sorumlusu Doç. Dr. Emrah Yılmaz ve Arşiv Görevlisi Mert Ayrancı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.