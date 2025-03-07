Millî Eğitim Bakanlığının başlattığı ‘Ailemle Eğitim Yolculuğum’ projesi kapsamında İsmail Kakaç İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri aileleriyle birlikte hazırladıkları çalışmaları sergiledi.

İsmail Kakaç İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri aileleriyle birlikte Aşık Veysel, Nasreddin Hoca gibi kültürümüzde önemli yeri olan ustaların hayatlarını canlandırırken türküler söyleyip hikayeler anlattılar. Aileleriyle birlikte sahneye çıkan öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansı

İsmail Kakaç İlkokulu idaresi emeği geçen öğrencilere ve ailelerine, öğrencilerin ve ailelerin hazırlanmasında büyük emeği ve özverisi olan sınıf öğretmeni Özlem Yaşar’a teşekkür etti.

Bu proje ile öğrencilerin aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmesi, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişiminin de desteklenmesi hedefleniyor.