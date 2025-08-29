Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar ve beraberindeki heyet Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik’i ziyaret etti.

Bugün Kuşadasında başlayacak Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonasını için giden Federasyon As Başkanı Zafer Şahin, Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar, Mermez Hakem Kurulu üyesi Nurgül Sırt ve Veteranlar Koordinatörleri Gökhan Yaşar ve Bernha Erim Kaymakam İbrahim Keklik’i ziyaret ettiler,

Ziyaret sırasında Türkiye Şampiyonasına verdiği destek nedeni ile Keklik’e teşekkür etti ve milli takım tşörtü hediye ettiler.