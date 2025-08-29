Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı Sinan Avşar’dan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret etti.

ASKF Başkanlığına adaylığını açıklamayan Sinan Avşar seçim çalışmaları kapsamında Çorum Futbol Kulübü Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette amatör spor kulüplerinin mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Sinan Avşar, başkan seçilmesi halinde amatör spor kulüplerine daha fazla destek sağlamak ve gençlerin spora yönelmesi için yeni projeler hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, amatör sporun gelişmesi için belediye olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti ve Sinan Avşar’a seçimde başarılar diledi.

Ziyarette; Sungurlu Belediyespor Başkanı Ahmet Haşim Özsaray, Sungurlu Belediyespor Futbol Antrenörü Kıvanç Kaya ile Batuhan Eray eşlik etti.

Sinan Avşar, seçim çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirterek, tüm amatör spor kulüpleriyle birlikte daha güçlü bir federasyon için çalışacaklarının altını çizdi.