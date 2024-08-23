Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yörüklü köyü grup yolunda çalışmaların başladığını söyledi.

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MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol, Sungurlu-Yörüklü köyü grup yolunda bozulan bölümlerinin İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından bakım, onarım çalışmalarına başlandığını belirtti.

İl Genel Meclisi Üyeleri Duran Baysa ve Salih Kardaş’ın İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yörüklü Köyü Grup Yolunda yapılan yol çalışmalarını yerinde incelediklerini kaydeden Orhan Özyol, bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında ilgili personelle istişarede bulunduklarını ifade etti.

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