Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Kulübü Başkanı Barış Boyar, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında bir gümüş bir bronz madalya kazanan Muhammet Mahmut Sert’i tebrik etti.

Boyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘İlçemizde 28-30 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Badminton Şampiyonası’nda sporcumuz Muhammed Mahmut Sert, sergilediği üstün performansla büyük bir başarıya daha imza attı.

Tek Erkekler Kategorisinde Türkiye Üçüncüsü, çift erkeklerde Türkiye ikincisi Muhammed Mahmut Sert, sadece kürsüye çıkarak madalya kazanmakla kalmadı, azmi, kararlılığı ve mücadele ruhuyla hepimize ilham verdi. Bu başarı, sporun engelleri aşmada ne kadar güçlü bir araç olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi.

Spor, fiziksel gelişimi desteklemenin ötesinde, bireylerin özgüven kazanmasını, sosyalleşmesini ve kendi potansiyelini keşfetmesini sağlayan çok önemli bir alan. Engelli bireyler için spor, topluma aktif katılımın ve kendini kanıtlamanın en güçlü yollarından biri. Sporcumuz Muhammed Mahmut Sert’in elde ettiği bu dereceler, engelli sporcularımızın ne kadar büyük başarılara imza atabileceğinin somut bir kanıtıdır.

Bu başarı, sadece bir sporcunun elde ettiği bireysel bir zafer değil, engelli bireylerin sporda ve hayatta sınırları nasıl aşabildiğini gösteren büyük bir motivasyon kaynağıdır. Doğru destek, disiplinli çalışma ve kararlılıkla her bireyin kendi potansiyelini en üst seviyeye çıkarabileceğinin en güzel örneğidir.

Muhammed Mahmut Sert’in bu başarısında emeği geçen ailesine ve onu her zaman destekleyen Vekilimiz Oğuzhan Kaya’ya, Kaymakamımız Furkan Duman’a, Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e, Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar’a ve Çorum Askf Başkanı Ferhat Arıcı’ya şahsım ve tüm ekibim adına teşekkür ediyorum. Sporcumuzun azmi, çalışkanlığı ve başarılarının yeni nesil sporcularımıza ilham olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu değerli derecelerle ilçemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Tebrikler Muhammed Mahmut Sert, Seninle gurur duyuyoruz!