Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 13 Eylül'de, Çorum Şehir Stadı'nda Vanspor'la oynanan maçla ilgili olarak Arca Çorum FK taraftarlarına ceza verdi.

Arca Çorum FK, 0-0 biten maçta taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, yaptığı değerlendirme sonucu, "çirkin ve kötü tezahürat" eyleminin gerçekleştiği Doğu Tribün D4 ve D5 bloklarında yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 23 Eylül Salı günü, Serikspor'la oynanacak maça girişlerinin engellenmesine karar verdi. Yani, Vanspor maçında D4 ve D5 bloklarında yer alan taraftarlar, Serikspor maçı için Çorum Şehir Stadyumu'na giriş yapamayacaklar.