ORC Araştırma, 16–19 Kasım 2025 tarihleri arasında 5 ilde toplam 7.920 katılımcıyla gerçekleştirdiği siyasi eğilimler çalışmasının sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, özellikle büyükşehirlerdeki tabloyu ortaya koydu.

İSTANBUL - CHP AZ FARKLA İLK SIRADA

CHP: %34,5

Ak Parti : %32,8

DEM Parti: %7,7

İYİ Parti: %5,5

MHP: %5,3

Zafer: %3,7

İstanbul'da yarışın CHP– Ak Parti arasında başa baş ilerlediği görülüyor.

ANKARA - YİNE CHP ÖNDE

CHP: %33,8

Ak Parti : %31,7

MHP: %8,0

İYİ Parti: %6,8

Ankara'da da CHP birkaç puan farkla ilk sırada.

İZMİR - CHP GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ

CHP: %43,5

Ak Parti : %25,8

İYİ Parti: %7,8

İzmir'de CHP açık ara birinci parti konumunda.

BURSA – İBRE AK PARTİ'DEN YANA DÖNDÜ

Ak Parti : %34,8

CHP: %30,5

MHP: %7,4

Bursa'da tablo AK Parti lehine.

KONYA - AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ

AK Parti: %45,0

MHP: %13,1

CHP: %12,7

Konya'da AK Parti'nin net üstünlüğü dikkat çekiyor.

İşte anketin grafiği;