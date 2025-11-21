ORC Araştırma, 16–19 Kasım 2025 tarihleri arasında 5 ilde toplam 7.920 katılımcıyla gerçekleştirdiği siyasi eğilimler çalışmasının sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, özellikle büyükşehirlerdeki tabloyu ortaya koydu.
İSTANBUL - CHP AZ FARKLA İLK SIRADA
CHP: %34,5
Ak Parti : %32,8
DEM Parti: %7,7
İYİ Parti: %5,5
MHP: %5,3
Zafer: %3,7
İstanbul'da yarışın CHP– Ak Parti arasında başa baş ilerlediği görülüyor.
ANKARA - YİNE CHP ÖNDE
CHP: %33,8
Ak Parti : %31,7
MHP: %8,0
İYİ Parti: %6,8
Ankara'da da CHP birkaç puan farkla ilk sırada.
İZMİR - CHP GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ
CHP: %43,5
Ak Parti : %25,8
İYİ Parti: %7,8
İzmir'de CHP açık ara birinci parti konumunda.
BURSA – İBRE AK PARTİ'DEN YANA DÖNDÜ
Ak Parti : %34,8
CHP: %30,5
MHP: %7,4
Bursa'da tablo AK Parti lehine.
KONYA - AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ
AK Parti: %45,0
MHP: %13,1
CHP: %12,7
Konya'da AK Parti'nin net üstünlüğü dikkat çekiyor.
İşte anketin grafiği;