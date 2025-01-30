Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Yiğit Arslan yönetecek.

Arslan'ın yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar, Oğuz Kağan Çalışır ve Sinan Dereci yapacak.

Arslan bugüne kadar Çorum FK'nın 4 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar bu maçlarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.