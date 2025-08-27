Çorum FK’da Oğuzhan Yalçın başkanlığı bıraktı. Yalçın gelinen noktada ayrılığın daha doğru olduğunu düşündüğü için böyle bir karar aldığını söyledi.

Kırmızı Siyahlı kulübün hisselerinin Savaş Balçık tarafından alındığının açıklanmasının ardından Oğuzhan Yalçın canlı yayında üç yıldır yürüttüğü kulüp başkanlığını bıraktığını açıkladı.

Yalçın gelinen noktada hem Çorum FK’nın daha büyük hedeflere gitmesi hem de kendi sağlığı ve ailesi için böyle bir karar alması gerektiğine inandığını için böyle bir adım attığını belirterek ‘Ben bu kulüpte her görevde bulunmuş birisi olarak Aziz Yıldırım’ın ‘Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim’ diye. Biz de Çorumspor'la öyle e bakıyoruz. Dışarıda da olsak, içeride de olsak bu fark etmeyecek. Sadece resmiyette bir görevimiz olmayacak. Ama her zaman Çorumspor'un başarısı bizim için en öncesinde ben Çorumspor taraftarıyım’ dedi.

Yalçın canlı yayında yaşanılan süreç ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Açıklamalarına kulüp başkanlığına aldıkları dönemden başlayan Yalçın ‘ Bundan 3 sene önce, Murat Yıldırım’la birlikte kulübü sıkıntılı bir süreçte devralmıştık Akabinde bir şampiyonluk elde etmiştik. Arkasından 1. Lig'de yarı final oynama başarısı gösterdik. Geçen sene de zorlu bir ligde bana göre son yılların en zorlu ligiydi. En zorlu liginde Play-off'u da son 3 haftaya kadar kovalayarak, takımımızı ligde tuttuk. ama play-off iddiamızı da sürdürdük. Böyle bir 3 sene yaşadık.

‘Üç sezonu borçsuz olarak tamamladık’

Bu 3 sene içerisinde Savaş Balçık'ın bize çok büyük destekleri oldu. 2.Lig’den 1.Lig’e çıktığımız sene, geçen sene, ondan önceki sene, İsmail Terlemez'le birlikte bize çok büyük destekleri oldu. Bu sahaların yapılmadığı zaman kulübün Süper Lig'e hazır olma ihtimali yoktu. Burada büyük bir risk alarak sahaların yapımına başladık. Ben eski bir futbolcuyum. Ticari bir işletmem yok. Bu olmadığı için de sürekli sponsorla kulübü çevirmeye çalıştık. 3 sene zarfında hamdolsun ne bir oyuncuya, ne bir esnafa, ne bir devlet kurumuna hiçbir şekilde borçsuz şekilde ilerledik ve bir yere getirdik.

‘Kızımızı gelin ettik’

İnsanların doğasında var, fıtratında var. İnsanların çocukları olur ve çocuklarını evlendirirler. Şimdi ben bu olaya şöyle bakıyorum. Bir kızımız vardı ve biz kızımızı gelin ettik. Bunun iyi bir yere olması gerekiyordu ve Çorum Futbol Kulübü’nün iyi bir yerlere gelmesi gerekiyordu. Bunun öncesinde bunu yapabileceğimiz çok farklı konjönktörler vardı. Ama biz bununla alakalı böyle bir karar almadık hiçbir zaman. Bugün gelinen noktada bir altyapı tesisi sözü vermiştik biliyorsunuz. Ama bir türlü bunu hayata geçirememiştik. Bu altyapı tesisimizin yapılabilmesi için, Çorum Futbol Kulübü’nün Süper Lig'de olabilmesi için, Çorum Futbol Kulübü’nün ileride daha sağlam zeminlerde oturtulabilmesi için böyle bir şey yapmamız gerekiyordu.

‘Takım satılmadı hisseleri el değiştirdi’

Kendileriyle konuşmamda, sponsorluk haricinde böyle bir şey yaparsak daha sağlıklı olacağını, Çorum adına daha güzel olacağını, Çorum için bunun daha hayırlı olacağını söyledim. E tabii ki bu süreçti. Süreçte ikna etmemiz biraz kolay olmadı. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman takımın hisselerinin satıldığı söyleniyor. Takımın hisseleri satılmadı. Takımın hisseleri sadece el değiştirdi. 3 sene zarfında hiçbir zaman kulübü şirket olarak yönetmedik. Kulübü kurumsal olarak, şirket olarak yönettik ama bir derneğin başkanı gibi yönettim.

‘Zamanı geldiğinde koltuğu boşaltmak gerekiyor’

Ben Çorum Futbol Kulübü’nün dernek başkanı olarak başkanlık yapar gibi yönettim. Her zaman oraya giren parayı, çıkan parayı kesinlikle kendimin değil, bu kulübün bir parası olarak gördüm. Makam odamda belki toplasanız 20 kere oturmuşumdur. Koltuk sevdalısı olup, 1 sene, 2 sene, 3 sene neyse bunları geçirmektense o koltuğun sadece bizlere zamanı gelince boşaltılması gerektiğini düşündüğüm için, zamanı geldiğini düşündüğüm için şu anda da kendi adıma bu koltuğu boşaltmak istedim.

‘Aileme zaman ayırmak için böyle bir karar aldım’

Bunu yaparken de Savaş abi kesinlikle kulüpte başkan olarak devam etmemi söyledi. Fakat sizler de biliyorsunuz, ben 4 sene sportif direktörlük ve 3 sene kulüp başkanlığı yaptım. 7 sene oldu. Yani çocuğum 7 yaşındaydı. Biri 14 yaşına geldi. Biri 5 yaşındaydı 12 yaşına geldi. E haliyle evime, aileme bir zaman ayıramadım. Büyüdüklerini göremedim. Çocuklarımla ilgilenemedim. Onu geçtik, babamın da rahatsızlığı olduğu için şu anda onunla da ilgilenemiyorum. O yüzden, burada şu an bu konjonktürün içinde kalıp devam etmenin, sağlıklı bir durum olduğunu düşünmediğim için bundan sonrasının da takımın kurulduğu ve takımı yaparken de Allah'a şükürler olsun bütün transferleri yaptık.

‘Ceketi alıp gitme zamanı gelmişti’

Şu anda eksiğimiz yok. Takım 3’te 3 yaptı ve lider durumda. Her şeyi tamamladıktan sonra bazen ceketinizi alıp gitmeniz gerekir. Artık ceketimizi alıp gitmemiz gerektiğini düşündüğüm için böyle bir karar aldım. Bu kararı da ilk defa burada, şu anda açıklıyorum. Buraya, programa çıkmadan sadece yönetim grubuna ve 1. Lig başkanlarının olduğu gruba mesaj attım. Onun dışında kimsenin de böyle bir karar aldığımdan haberi yok. Sadece Savaş Bey’le görüştüm. Evet, kulüp başkanlığından bugün itibariyle ayrılıyorum. Kesinlikle başka bir görev almayacağım.

‘Yapmadığım görev kalmadı’

Benim Çorum Futbol Kulübü’nde yapmadığım hiçbir görev kalmadı. Sportif direktörlük, mali başkanlık, başkan yardımcılığı, kulüp menajerliği, idari menajerlik, muhasebe işlerine baktım. Tribüne çıktım, taraftar oldum. Sahanın içine girdim, futbolcu oldum, takım kaptan oldum. Hepsini yaptım. Bundan sonra da zaten aynı şekilde Oğuzhan Yalçın olarak devam edeceğim. Oğuzhan Yalçın bugün buradan çıktı diye Çorum Futbol Kulübü ile bağının kopması söz konusu değildir.

‘Her zaman Çorumspor’un bir taraftarı olacağım’

Çorumspor Oğuzan Yalçın için her zaman farklıdır. Farklı da olacaktır. Çünkü 8 senelik bir futbol geçmişinin üstüne 7 sene bir yöneticilik geçmişi, 15 sene. Yani neredeyse hayatımın yarısını ben Çorumspor'la geçirmiş bir insanım. Fenerbahçeliler bilirler. Aziz Başkan'ın bir sözü var ‘Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim’ diye. Biz de Çorumspor'la öyle e bakıyoruz. Dışarıda da olsak, içeride de olsak bu fark etmeyecek. Sadece resmiyette bir görevimiz olmayacak. Ama her zaman Çorumspor'un başarısı bizim için en öncesinde ben Çorumspor taraftarıyım.

‘Kulübü kurtarmak için böyle bir hamle yaptık’

Sezon başında, daha lig başlamadan transferlerimizi yaptıktan sonra aldığımız bir karardı. Bunun sebebi de şudur: Yaptığımız kontratlar çok yüksek biliyorsunuz. Şimdi burada koltuk sevdalısı olup bu kontratlar yüksekken bir sponsorluk anlaşmasıyla bunları götürmektense, bunu gerçekten birine bağlamamız lazımdı. Bunu yaparken de sizin burada bu yapacağınız hamle kulübü aldınız, kulüp sizin olsun diye değil, aslında kulübü kurtarmak için bir hamle yapıyoruz.

‘Takım yine bir Çorumlunun oldu’

Çünkü işin aslı şu: Bir borçlanma ya da bir sıkıntılı durumda bunun muhatabı olacak kişisi ben değil, Savaş Abi’nin olması gerektiğini söyledim. İsmail abi sürekli yurt dışında olduğu için onlar beraberler biliyorsunuz Arca’da, zaten sonuçta takım bir Çorumlu’nun oldu. Bizim çok geçmişe dayalı bir muhabbetimiz var Savaş Abi’yle. Ama bu konunun artık böyle olması gerekiyordu ve bunun da sürekli açıklanması taraftarı olan taraf da benim tarafımdı. Yani kendi durumumdan dolayı, ailevi durumumdan dolayı bunun bir an önce açıklanmasını istedim.

‘İnanılmaz sıkıntılı günler yaşadım’

Uzun süredir de benimle alakalı belki dikkat ettiniz, belki etmediniz 3 haftalık süreçte psikolojik olarak yorgunluğumu, bitkinliğimi belki görmüşsünüzdür. 3 senedir çoğu kez çok sıkıntılı günler yaşadım. İnanılmaz sıkıntılı günler yaşadım. Buraya ilk oturduğum günle bugün arasında bana baktığınız zaman bunu anlayabilirsiniz. Fiziksel olarak da yani bedensel olarak çok yoruldum ama içsel olarak da manevi olarak da çok yoruldum.

‘Çok sağlam bir temel oluşturduk’

Oğuzhan Yalçın olarak bu takımı kümede tutmaya oynatmaktansa Oğuzhan Yalçın olmadan bu takımın Süper Lig'e çıkıp UEFA Kupası oynaması gerektiğini düşündüm. Çünkü biz geçen sene boş tribünler oynarken, bu sene 10.000 seyirciyi oynuyoruz. Bu Çorum için güzel bir şey. İnsanlar eşleriyle gelmeye başladılar maçlara. Çorum'un ismi duyuldu artık ve bu sene öyle bir şey oldu ki, Çorum'la alakalı dışarıda çok güzel bir havamız var. Biz 3 senedir güzel bir temel oluşturduk. Çok sağlam bir temel oluşturduk. Arkadaşlarımızla beraber, yönetici arkadaşlarımızla beraber çok büyük fedakârlıklar yaptık. Bu fedakârlıkların karşısında biz şu anda Süper Lig'e hazır hale geldik.

‘Bu koltuğu iyi temsil ettiğimi düşünüyorum’

Büyük konuşmak istemiyorum. Açık kapı bıraktı diye de bir şey düşünülmesin lütfen bununla alakalı. Ben bugün itibariyle onurlu, gururlu, şerefli, itibarlı bir şekilde bu koltuğu iyi temsil ettiğimi düşünerek bıraktığımı düşünüyorum. Ama bundan sonra da bu kulübün o kupayı alması için ne gerekiyorsa benimle dışarıdan her zaman bu kulübün içinde bir adam olduğumu bilmek istiyorum.

‘Bu koltukta bana çok şeyler kattı’

Çorum Futbol Kulübü Çorum'un en büyük marka değeridir. O koltukta oturan insanlara da çok büyük şeyler katar. Allah'a şükürler olsun Oğuzhan Yalçın da Çorumspor, Çorum futbolu çok büyük şeyler katmıştır. Oğuzhan Yalçın'ın Türkiye'de bir isminin olmasını sağlayan yer Çorum Futbol Kulübü başkanlığı, sportif direktörlüğü, kaptanlığıdır. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmeyeceğim. Ben bugün itibariyle onurlu, gururlu, şerefli, itibarlı bir şekilde bu koltuğu iyi temsil ederek bıraktığımı düşünüyorum. Ama bundan sonra da bu kulübün o kupaya alması için ne gerekiyorsa benim de dışarıdan her zaman bu kulübün içinde bir adam olduğumu bilmenizi istiyorum.

‘En büyük pay eşimin’

Ben şöyle öncelikle buradan eşime çocuklarıma babama anneme kız kardeşime bunların bana göstermiş olduğu bu süre zarfındaki Yani beni idare etmelerine, özellikle buradan bütün herkesin önünde eşime çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten o benim hep yanımda ve arkamdaydı. Çok güç verdi bana. İnanılmaz derecede bana her zaman her yaptığım işte arkamda oldu. Eve gidemedim, onu ihmal ettim. Çocuklar tabii pek fazla anlamadı. Alışık değildi çünkü. Sonuçta benim annem futbolun içinden gelmiş birisi, babam. Uzun yıllardır öyle ama eşim de biz yani eşimin beni orada tolere etmesi çok önemliydi.

Bugün burada bu kadar rahat konuşabiliyorsam en büyük pay sahibi eşimdir. Bütün yönetici arkadaşlarıma, tesiste çalışan personellere, hocalara, taraftarımıza yani ismini unuttuğum herkese hakkını helal etsin ismini unuttuğum birileri varsa herkese teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin.

‘Eksiğim varsahaklarını helal etsinler’

Biz bunları başarırken saha içinde onlar da sağ olsun bizi idare ettiler yani. Çorum halkı, Çorum esnafı gereğini yap yaptı. Gerekenleri yaptı. Taraftarlarımız Allah razı olsun yeri geldi tartıştık ettik ama hep beraber bir şey yaptık. Hep beraber bir yola çıkmıştık. Birlikte başaracağız demiştik. Birlikte başardık. Bundan sonra da aynı şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Eksiğim varsa haklarını helal etsinler