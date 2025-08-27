Arca Çorum FK iki günlük iznin ardından dün akşam yaptığı antrenmanla pazar günü Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde ilk üç maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan kırmızı siyahlı takım son maçında Sarıyer deplasmanında son dakikada bulduğu penaltı golü ile 2-1 kazanarak üç puanın sahibi olmuştu.

Bu galibiyet moralle teknik heyet kırmızı siyahlı takıma iki gün izin verdi. İki günlük iznin ardından dün akşam saat 18’de tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Tahsin Tam haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Sarıyer maçının her iki yarısını ayrı ayrı değerlendirdi. Tahsin Tam Sarıyer maçının ikinci yarısındaki futbolla ilgili olarak tüm futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Bu maçtan takım olarak çıkarmaları gereken çok dersler olduğunu belirten Tam hata yapma şanslarının olmadığını söyledi.

Haftanın ilk antrenmanı ısırma koşuları ile başladı ardından core egzersizleri ile devam edecek ve pas çalışmasının ardından çalışma aerobik koşular ile tamamlandı. Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Keçiörengücü hazırlıklarını sürdürecek.