Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu, takım olarak ritmi arttırdıklarında çok güçlü bir takım haline geldiklerini, dün oynanan maçta da bunu gördüklerini söyledi.

İlk yarı biterken yedikleri gol nedeniyle biraz da olsa moralinin düştüğünü kaydeden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ederim, bundan sonra başarılar dilerim. Taraftara baktığımızda burada seyirci atmosferi sahasıyla da iyi bir takım haline gelmişler ama biz de asla pes etmeyeceğiz. Bu oyun bizi sezon sonunda Süper Lig'e çıkaracak. Net bir şekilde söylüyorum. Maçtan önce 'belki iki takım sezon sonunda Süper Lig'de olacak' demiştim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Geri kalan 18 maçımız var. 18 maçta bir 54 puan var. Tabii ki hepsini almak çok kolay değil ama biz bütün puanlara talibiz ve Çorum FK'yi hak ettiği Süper Lig'e çıkaracağız."