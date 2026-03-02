Gelişim Ligi U 16’da Arca Çorum FK grubun iddialı takımlarından Ankaragücü karşısında iyi oynadığı maçta rakibine 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Devane sahasında oynanan maçta Çorum FK maça tutuk başladı ve 9. dakikada Yasin’in attığı golle 1-0 mağlup duruma düştü. Golden sonra beraberlik için yüklenen kırmızı siyahlı takım gol yollarında başarılı olamayınca ilk yarıyı konuk takım 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Ankaragücü ilk atağında Arda ile ikinci golü buldu. Bu dakikadan sonra rakibi karşısında baskıyı attıran Çorum FK 52. dakikada Mustafa’nın attığı golle skoru 1-2 yaptı ve umutlandı. Maçın kalan bölümünde ise tamamen rakip yarı alanda oynayan Çorum FK son vuruşlarda başarılı olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı. Bu galibiyet ile Ankaragücü takımı 37 puanla ikinci sıradaki yerinin korurken Çorum FK ise 19 puanla yedinci sırada yer aldı.