Trendyol 1.Lig'de son dönemde yaşanan hakem skandallarına bir yenisi daha Çorum FK-Ankaragücü maçında eklendi.

Maçın 60.dakikasında Çorum FK'nın net penaltısı görmezden gelindi. Mersin bölgesi hakemi Oğuzhan Aksu, 60.dakikada Tunahan'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona penaltı çalmadığı gibi 'hakemi aldatmaya yönelik' olarak gördüğü pozisyonu sarı kartla cezalandırdı.

Pozisyonun ardından ekranlara yansıyan görüntüde Ankaragücülü oyuncu İsmail Çokçalış'ın Tunahan'a yaptığı hareketin net faul olduğu görüldü.

ÖZBALTA POZİSYONA TEPKİ GÖSTERDİ

Pozisyonu izleyen Teknik Direktör Serkan Özbalta ve kulübedekiler hakem Aksu'ya tepki gösterdi.

Özbalta pozisyonun VAR'da incelenmesi için hakeme işaret yapsa da maçın hakemi oralı olmadı ve Çorum FK'nın net penaltısı Çorum FK aleyhine sarı kartla sonuçlandı.