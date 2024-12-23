2. Amatör Küme’de Sungurlu Belediyespor ligdeki 12. maçında 12. galibiyetini grupta ilk iki mücadelesi veren Buharaspor’u son bölümde bulduğu gollerle 3-0 yenerek aldı ve bitime iki hafta kala 1. Amatör Küme’ye şampiyon olarak çıkmayı garantiledi.

Ligde 11 maçınıda kazanarak lider durumda bulunan ve 1. Amatör Küme çıkma yolunda büyük avantaja sahip Sungurlu Belediyespor, ligde üçüncü sırada bulunan ve ilk iki mücadelesi veren Buharaspor karşısında bu maçta da oldukça zorlandı.

İlk yarıda rakibini uzatma dakikalarında Kıvanç’ın attığı gollerle 2-0 yenen Sungurlu Belediyespor evindeki maçtada ilk yarıda gol bulamadı ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım baskıyı artırırken Buharaspor ise kontrataklarla etkiyi olmaya çalıştı.

Maçın 76. dakikasında takımını ilk maçta galibiyete taşıyan antrenör futbolcu Kıvanç bu maçtada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golle rakibinin direncini kıran Sungurlu Belediyespor hemen ardından Murat Coşkun’un golü ile skoru 2-0 yaptı ve rahatladı.

Uzatma dakikalarında Murat’ın ikinci golü ile skoru 3-0 yapan Sungurlu Belediyespor sahadan bu skorla galip ayrılarak 12. maçından galibiyet ile ayrıldı.

Bu galibiyet ile Sungurlu Belediyespor 33 puanla liderliğini sürdürürken Buharaspor ise 27 puanda kaldı.

Sungurlu Belediyespor bitime iki hafta kala şampiyon olarak 1. Amatör Küme’ye çıkmayı garantiledi.