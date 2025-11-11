Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere , ligde üst sıraları yakından ilgilendiren kritik maçlar oynayacaklarını belirterek bu anlamda Iğdır galibiyetinin çok önemli olduğunu söyledi.

Dere maçın ardından geleneksem hale getirdiği sosyal medya paylaşımında şunları paylaştı: ‘Evimizde konuk ettiğimiz Alagöz Holding Iğdır FK’yı çekişmeli geçen karşılaşma sonucu 3 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi olduk.

Bu maç da dahil olmak üzere Ligin üst sıralarını ilgilendiren maçlarımıza üst üste çıkacağımız bu süreçte gayemiz tüm kritik maçlardan galibiyetle ayrılarak Şampiyonluk potasındaki yerimizi daha üst sıralara yükselip muhafaza etmek olmalı...

Bu şehir şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor, bu takım Lig’in en iddialı takımı, bu camia Anadolu’nun en büyük camialarından biri. Hâl böyle olunca söylemimiz ilk hafta olduğu üzere aynı: O sene, bu sene! Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve müthiş taraftarımızı kutluyorum Dostumuz Iğdır FK’ya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum’ dedi.