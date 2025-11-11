Arca Çorum FK’da Iğdır maçı galibiyet üçlüğünü Eze ve Oğulcan birlikte çektirdi. Maçın bitiş düdüğünün ardından saha içinde rakip futbolcularla centilmence ayrılan kırmızı siyahlı takım futbolcuları daha sonra orta yuvarlakta bir daire oluşturdular ve taraftarların ıslıkları eşliğinde ortaya önce Eze geçti oda arkadaşı Oğulcan’ı alarak birlikte üçlüğü çektirdiler. İki tecrübeli futbolcunun üçlüğünün ardından ise tüm takım futbolcuları ve ekipte görev yapanlar orta yuvarlakta üç puan sevincini hep birlikte yaşadılar.

Muhabir: Murat Çetin