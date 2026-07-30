Ankara’da yaşayan ve CHP’ye yakınlığı ile bilinen İş İnsanı Halis Durkaya, sosyal medya hesabından CHP İl başkanlığı görevi için aday olmaya hazırlanan eski CHP İl Başkanı Cengiz Atlas'a sert tepki gösterdi.

Dinçer Solmaz'ın CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılmasının ardından gözler 'CHP İl Başkanı kim olacak?' sorusuna çevrildi.

Partide çoğunluk Yeni Parti'ye geçerken, Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz partide kalmayı tercih etti.

Kulislerde Tuncay Yılmaz'ın il başkanı olacağı konuşulurken, eski CHP İl Başkanı Cengiz Atlas'ın da il başkanlığı için adaylığa soyunduğu öğrenildi.

CHP'nin kilit isimlerinden Halis Durkaya, daha önce adaylıktan çekilen Cengiz Atlas'ın yeniden aday olmaya hazırlamasına ilişkin Atlas'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

'Bu şerefli görev asla sana nasip olmayacak' diyen Durkaya; "

"​​​Cengiz Atlas, CHP Çorum İl Başkanlığına aday olmuştu. Tuncay Yılmaz’ın adaylığının tarafımdan duyurulmasının ardından, “Ben adaylıktan çekildim.” açıklamasını yaptı. Bugün ise il başkanı olarak atanabilmek için çaba harcadığını öğrenmiş bulunuyorum. Şunu açık ve net söylüyorum. Bu şerefli görev asla sana nasip olmayacaktır." ifadelerini kullandı