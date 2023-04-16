HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın bu sezonki en büyük destekçisi Muhsin Dere’den tüm Çorumlulara çağrı. Dere, bu takıma sahip çıkmanın herkesin vebali olduğunu söyledi.

Kırmızı Siyahlı takımın Bayburtspor deplasmanında 2-0 galip dönmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Şampiyonluğa altı maçımız kaldı. Emin adımlarla şampiyonluğa yürüyoruz. Teknik ekip ve futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Bu takım sahipsiz değil, biz şampiyon olacağız’ dedi.

Dere, diğer bir paylaşımında ise Çorumlulara çağrıda bulundu.

Dere; ‘Herkese görev düşüyor. Bu takıma sahip çıkmak herkesin vebali. 30 haftadır mücadele ediyor bu takım. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. Valimizden Belediye Başkanımıza, milletvekillerimizden iş adamlarımıza kadar bu takıma sahip çıkma vakti. Haydi Çorum’ ifadelerini kullandı