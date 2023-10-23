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Çorum’da Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin öğretmenler odasına taktırılan güvenlik kamerasına Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi tepki gösterdi.

Öğretmenlere mobbing uygulandığını savunan Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, okul önünde basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde okul müdürünün öğretmenler odasına kamera yerleştirdiği bilgisini aldıklarını belirten Selim Aydın, sendika üyelerinin talepleri doğrultusunda beklediklerini söyledi.

ÖĞRETMENLER ODASINA KAMERA KABUL EDİLEMEZ

Cuma günü mesai bitimine kadar kameraların sökülmediğini ve öğretmenler odasında durduğunu gördüklerinin ifade eden Aydın, “Milli Eğitim Bakanlığı "Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları hariç derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet-lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez" görüşündeyken, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal ve müdür başyardımcısı Ahmet İlhan hangi amaçla öğretmenler odasına kamera taktırmıştır? Öğretmenler odasına kamera takmanın, güvenlik amaçlı olmadığı, öğretmenleri kişisel takip amaçlı olduğu bellidir. Bu tavır hukuken de ahlaki olarak da kabul edilemez." dedi.

BU YANLIŞ BİRAN ÖNCE DÜZELTİLMELİ

Türk Eğitim-Sen olarak, bu sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmenin, çalışma alanının gözlenmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Türk Eğitim-Sen olarak, bir çeşit mobbing olan bu uygulamanın takipçisi olacağız. Ayrıca ilimiz yetkililerine sesleniyorum, bu kurumda özel hayatın gizliliğine dokunulup dokunulmadığı, kamu esenliğinin sağlanıp sağlanmadığını ivedilikle araştırılıp gerekli işlemler yapılmalıdır. Aksi takdirde birileri öğretmenler odasını gözetlemeye devam edecektir. Özel hayat sadece kişinin özel konutu içinde veya dar çerçevede yaşanan hayattan ibaret değildir. Sınıf, öğretmenler odası, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimler de bu şekilde değerlendirilmiştir. Yetkililerden bu yanlışın bir an önce düzeltilmesini bekliyor, kurumlarımızda “liyakat” esasına dayalı idareciliklerin ne derece önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz."