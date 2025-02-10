Ahlatcı Çorum FK ara transfer döneminde üçüncü takviyeyi Dinev ile yaptı. Bandırmaspor’da forma giyen önlibero mevkiinde oynayan Diniev ile resmi imzanın bugün atılması bekleniyor,

Coşhqun Diniyev 1995 Bakü doğumlu. ön libora ve orta sahada görev yapan Diniev 2023 sezonunda Ümraniyespor’a geldi ve kırmızı beyazlı takımda bir sezon forma giydikten sonra bu sezon başında Teksüt Bandırmaspor ile anlaştı. Bandırmaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Diniev 1. ligde 50 ve Türkiye Kupasında ise 3 maçta forma giydi ve üç gol attı. Diniev bu sezon iki sarı ve bir kırmızı kart gördü.

Kulübü Bandırmaspor ve Dinev ile her konuda anlaşmanın sağlandığı tecrübeli futbolcunun dün Çorum’a gelerek takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Diniev’in resmi imzanın bugün atması ve tecrübeli futbolcunun yarın oynanacak Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.