Buharaspor kadın futbol takımı Kırşehir maçına çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Kadınlar Futbol 3. Lig 20. grupta mücadele eden Buharaspor Kadın futbol takımı 19 Mart çarşamba günü Kırşehirspor futbol kulübü ile oynaması gereken maça çıkmadı.

Futbol Federasyonu Amatör Disiplin Kurulu maça çıkmayan Buharaspor kulübünü birinci defaya mahsus maça gelmediği için 3-0 hükmen mağlup saydı ve üç puan silme cezası verdi.

Buharaspor ligdeki yedinci maçında 5 Nisan cumartesi günü Kayseri Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.