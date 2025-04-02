Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor’’un 23 Mart’ta Çilimli Belediyespor ile deplasmanda oynadığı maçın faturası iki takımada ağır oldu.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu Çilimli Belediyespor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçta temsilcimiz Mimar Sinanspor’a her bir sarı kart için 500 her bir kırmızı kart için bin lira olmak üzere toplam 4500 lira para cezası verdi.

Aynı maçta ev sahibi Çilimli Belediyespor takımınada aynı suçlardan dolayı 4500 lira para cezası verildi.