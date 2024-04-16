Çorum Belediyespor Güreş Antrenörü Bülent Tuzcu’ya milli görev.

Bülent Tuzcu U 15 Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü olarak görevlendirildi.

Uzun yıllar güreş yapan Bülent Tuzcu ardından antrenör olarak göreve başladı ve Çorum Belediyespor’da görev yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda alt yaş kategorilerinde teknik heyette görevlendirilen Bülent Tuzcu Güreş Federasyonu tarafından U 15 Serbest Güreş Milli Takım teknik sorumlusu olarak görevlendirildi.

Bülent Tuzcu dün Sivas’da başlayan U 15 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında teknik direktör olarak müsabakaları izleyerek milli takımı oluşturacak.