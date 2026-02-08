Türk Tarım Orman Sen Genel Merkez 8. Olağan Genel Kurul'u Ankara Yenimahalle’de bulunan Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

18 bin üyesi bulunan Türk Tarım Orman-Sen’in olağan genel kurulunda yapılan seçimlerde Ahmet Demirci, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Çorum Şube Başkanı Burak Dölcü de Genel Merkez Yönetim Kurulu listesine Genel Başkan Yardımcısı yedek üye olarak yazıldı.