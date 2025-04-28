Bocce Petank Türkiye Şampiyonasında Çorumlu sporcular bir altın bir bronz madalya kazandılar.

19-26 Nisan tarihlerinde Antalya Kemer’de yapılan Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında 1200 civarında sporcu mücadele etti.

Yıldızlar Bocce Petank Altın Nokta müsabakalarında Burak Poyraz Taşan şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gençler Bocce Petank Altın Nokta müsasabakalarında ise Ömer Ceylan üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Bocce İl Temsilcisi ve antrenörü Hakan Çıtak çalışmalarının karşılığını almaya başladıklarını belirterek kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek sporcularını başarılarından dolayı tebrik etti.